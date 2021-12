Calcio Eccellenza – Castiglione, colpo Negrello. Ma Mangili fa crac

CASTIGLIONE Il Castiglione chiude il proprio mercato invernale annunciando il nuovo centravanti: si tratta dell’esperto attaccante Marco Negrello, che arriva dalla Vighenzi. Il giocatore 32enne, ha maturato diverse esperienze anche nelle categorie maggiori con Montichiari (D e C2), Verolese (D), oltre ad aver militato con le maglie di Vobarno, Bedizzolese e Castenedolese. Sostituirà nella rosa di mister Fabio Esposito il partente Mattia Vigani, che ha già lasciato i rossoblù lunedì scorso. Negrello è il terzo acquisto invernale, dopo l’attaccante classe 2003 Tavelli e il centrocampista Quaggiotto. Rinforzi importanti per aiutare gli aloisiani a risalire la china. Ma a fare da contraltare ai lieti annunci degli arrivi, c’è purtroppo il grave infortunio rimediato dal mediano e uomo squadra Enrico Mangili, che al 21’ della partita contro la Governolese ha riportato la frattura del perone. Ora per il forte mediano si prospettano un mese di gesso e una rieducazione altrettanto lunga. «Sarà dei nostri probabilmente a metà febbraio – assicura il direttore generale del Castiglione Giancarlo Perani -, almeno questo è quanto ci hanno prospettato i medici. Quest’anno siamo molto sfortunati per quanto concerne gli infortuni: c’è fuori anche Hanine con una mano fratturata, Campagnari sta recuperando dall’infortunio alla caviglia, ma sono solo gli ultimi casi di una vera e propria via crucis». «Siamo soddisfatti – prosegue Perani – della nostra campagna di rafforzamento, con Quaggiotto abbiamo trovato un puntello importante a centrocampo, un giocatore molto intelligente che fa giocare bene anche i compagni di reparto. Tavelli è un buon prospetto che crescerà di pari passo con la squadra, mentre Negrello ci aiuterà con esperienza e gol. Ora chiudiamo l’anno al meglio, ci sono tre partite con Cazzago, Carpenedolo e Orceana da sfruttare per migliorare la classifica».