Basket Div. Reg 1 – Il Viadana riparte da coach Davide Flisi

Viadana Sarà Davide Flisi l’allenatore del Viadana nella prossima avventura in DR1, in attesa di sapere se ci saranno possibilità di ripescaggio nella C Unica. Davide, viadanese doc, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile giallonero. Approda in giovane età in prima squadra e, dopo alcune esperienze in giro tra Asola, Cremona e Parma, ritorna a casa dove conquista sul campo diverse promozioni, fino a diventare il capitano della formazione. Purtroppo una serie di brutti infortuni lo spingono ad appendere le scarpe e a iniziare presto la carriera di allenatore proprio come vice di coach Denis Tellini. Con il suo curriculum e la conoscenza dell’ambiente Viadana, ha tutte le credenziali per essere l’allenatore dei leoni gialloneri, perché ben si conoscono la grinta e la passione che riesce a trasmettere ai suoi ragazzi. Queste le prime impressioni di Davide Flisi dopo la conferma sulla panchina viadanese: «Sono carico e pronto per la stagione che arriverà. L’obiettivo sarà quello di creare un gruppo coeso e unito; sulla carta l’idea è quella di formare una squadra giovane ma con qualche innesto di esperienza che mi possa aiutare nel processo di crescita dei ragazzi. Sarà un anno sicuramente difficile perché arriviamo da una brutta stagione, ma questo ci devo dare la carica in più per fare di meglio. Punto molto sull’orgoglio dei ragazzi rimasti e sulla loro voglia di rivalsa! Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme al mio staff e alla squadra». Flisi aveva preso, nella parte finale della stagione scorsa, il posto dell’esonerato coach Tellini e ha condotto il team durante i play out.