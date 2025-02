Infarto mentre è in casa, Muore imprenditore 43enne di Guidizzolo

GUIDIZZOLO – Nessuna risposta, nonostante la sua compagna lo stesse chiamando già da un po’. Alla fine, dopo aver aperto la porta della stanza dove si trovava, la drammatica scoperta: il 43enne Alex Galvani era stato colpito da un improvviso malore che non gli ha lasciato alcuno scampo. L’episodio si è verificato ieri verso le 10.30 del mattino nell’abitazione in strada per Ceresara, dove il 43enne abitava con la compagna Anna Maria e dove vivono anche i genitori.

Come detto, l’episodio si è verificato tutto d’un tratto. Il 43enne a quanto pare era ai servizi igienici. Dopo un po’ di attesa la compagna ha iniziato a chiamarlo, senza tuttavia ottenere alcuna risposta. Una volta aperta la porta della stanza, la drammatica scoperta di ciò che era accaduto. Il personale sanitario, arrivato tempestivamente sul posto, ha tentato tutte le manovre del caso, ma alla fine non c’è stato nulla da fare.

Galvani gestiva un agriturismo dove erano presenti stanze da letto e un’ampia sala ristorante. Già da qualche tempo però l’attività di somministrazione di alimenti era stata interrotta, mentre proseguiva l’attività alberghiera. Appassionato di calcio e grande tifoso del Milan, era anche solito giocare a calcio a livello amatoriale.

La veglia di preghiera si terrà domani alle 20 nell’abitazione in strada per Ceresara 37. Il funerale sabato alle 10 nella chiesa di Guidizzolo con partenza dall’abitazione, quindi la cremazione. Oltre alla compagna Anna Maria, il 43enne lascia i genitori Stelio e Marisa e il fratello Michele.