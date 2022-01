Bryan Adams rinvia i concerti di Roma, Firenze e Conegliano Veneto

ROMA (ITALPRESS) – I tre concerti italiani di Bryan Adams, previsti a febbraio a Roma, Firenze e Conegliano Veneto, saranno rinviati a nuova data. La decisione di posticipare le date italiane, insieme a quelle di diversi altri paesi europei, è stata presa a seguito delle complicazioni che la crisi pandemica ancora pone nell’organizzazione di questi eventi. E’ quanto si legge in una nota di D’Alessandro e Galli, in cui si precisa che “si sta lavorando a stretto contatto con il management di Bryan Adams per identificare le date in cui i tre concerti verranno recuperati, un annuncio con le nuove date seguirà entro poche settimane.

Invitiamo gli spettatori a mantenere i biglietti già in loro possesso in attesa della comunicazione delle nuove date”.

(ITALPRESS).