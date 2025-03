Basket Serie A2 femminile – Il San Giorgio piega Trieste con un ultimo quarto da manuale: 63-57

Mantova Prosegue la striscia vincente del MantovAgricoltura, che batte la Futurosa Trieste per 63 a 57 tra le mura del PalaSguaitzer, centra il quarto successo consecutivo e si conferma in vetta alla classifica.

Le sangiorgine partono forte con un parziale di 9-0 che mette subito in difficoltà le avversarie. Trieste prova a rientrare, ma il MantovAgricoltura continua a spingere e chiude il primo quarto con un vantaggio di 11 lunghezze (25-16). Nel secondo periodo cambia l’inerzia: le ospiti stringono le maglie difensive e tengono le sangiorgine a soli 2 punti per quasi 7 minuti, realizzando un parziale di 0-12 che vale il sorpasso sul 27-28. Orazzo, Fusari e Fiorotto riportano avanti le padrone di casa, ma una tripla di Srot quasi allo scadere fissa il punteggio sul 34-31 all’intervallo. La ripresa si apre con un momento di difficoltà del MantovAgricoltura, mentre Trieste ne approfitta per ribaltare la situazione: Camporeale e Mosetti firmano il +4 ospite, con le giuliane che provano a prendere il controllo del match. Il San Giorgio riesce a ripareggiare i giochi, Miccoli martella nuovamente e rimette le ospiti avanti con Campogrande che nel finale consegna il vantaggio alla Futurosa sul 43 a 47. L’ultimo periodo ricalca il primo, con il MantovAgricoltura che torna a dominare: un break di 8-0 rimette subito le sangiorgine avanti, costringendo Trieste a inseguire. Le virgiliane sono più precise nei momenti decisivi e gestiscono con lucidità il finale. Con i liberi di Orazzo, il MantovAgricoltura blinda il successo e può festeggiare un’altra vittoria importante.

Ora lo sguardo è rivolto alle finals di Coppa Italia, che vedranno le sangiorgine esordire venerdì (alle 16.30) contro Empoli sul parquet del PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi. La regular season riprenderà, invece, sabato 15 marzo con la trasferta a Matelica.