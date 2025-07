Canoa – Lega Navale: tre vittorie, tante medaglie e il pass per il Meeting Nazionale

SAN GIORGIO DI NOGARO Un weekend di grandi performance per la Lega Navale alla Canoagiovani di San Giorgio di Nogaro, evento fondamentale per le qualificazioni al Meeting Nazionale di Caldonazzo che si terrà a settembre. La squadra, protagonista di una serie di risultati straordinari, ha confermato la sua preparazione di alto livello e il forte spirito di squadra. La competizione è iniziata alla grande sabato con le gare sui 2000 metri. Nel K1 Cadette A femminile, Vittoria Zanazzi ha conquistato un ottimo terzo posto. La giornata ha visto anche il trionfo nel K2 Cadette B femminile per la coppia Azzurra Peccini-Vittoria Buzzi. Ieri è stata la giornata dedicata alle distanze sprint sui 200 metri. Peccini e Buzzi hanno confermato il loro stato di forma superlativo, conquistando ben due medaglie d’argento nel K1 Cadette B. Un altro protagonista della giornata è stato Giulio Nuvoloni, che ha ottenuto il terzo posto nel K1 200 m Cadetti B. Nuvoloni ha poi continuato a brillare nel K4 intersocietario, formando un equipaggio misto con Lavinia Grispo (Sestese), Barbara Noviello (Cus Milano) ed Edoardo Arzenton (Libera Ventura). Il quartetto ha chiuso con un ottimo secondo posto. Domenica è stata anche la giornata dei trionfi per la squadra biancazzurra: Vittoria Zanazzi ha vinto la medaglia d’oro nel K1 200 m Cadette A, mentre Peccini e Buzzi hanno fatto il bis, dominando nel K2 200 m Cadette B. Gli atleti della Lega Navale hanno dimostrato un mix perfetto di resistenza, determinazione e spirito competitivo. La squadra ha affrontato con tenacia entrambe le distanze, dai 2000 ai 200 metri, mettendo in evidenza una preparazione fisica e mentale impeccabile. Con questi risultati, la Lega Navale si prepara a affrontare il Meeting Nazionale Canoagiovani di Caldonazzo a settembre, con l’obiettivo di consolidare e migliorare i risultati ottenuti a San Giorgio di Nogaro. Il team ha dimostrato di essere pronto per la sfida, grazie anche al lavoro dello staff tecnico, guidato dagli allenatori Daniele Rossi e Michela Buta, che hanno saputo supportare e valorizzare i giovani talenti. Il prossimo appuntamento della Lega Navale sarà nel weekend dell’1, 2 e 3 agosto all’Idroscalo, dove si svolgeranno i Campionati Italiani Ragazzi, Juniores e U23, gara selettiva per la Categoria Ragazzi che determinerà le convocazioni in nazionale per gli Olympic Hopes di settembre, Mondiali di categoria.