Basket Divisione Regionale 2 – Fine corsa per Quistello e Soave. Sustinente brinda alla salvezza

MANTOVA Negrini Quistello, Soave e Sustinente hanno concluso la loro stagione nel campionato di Divisione Due. Nella gara di ritorno dei quarti play off a Paderno Franciacorta, alla Negrini non è bastata la vittoria per 59-58 sulla Padernese, che aveva chiuso sul +12 (63-51) la gara d’andata. «Il successo è stato molto importante soprattutto per il morale – commenta il direttore sportivo Calciolari -. Una squadra giovane, che si è messa a disposizione di un ottimo tecnico come Coppeta, ha dato molte più soddisfazioni di quanto si potesse sperare. Questa vittoria fa morale, contro una compagine molto attrezzata che sicuramente arriverà fino in fondo». Stagione finita dopo la gara di ritorno dei quarti anche per il Soave, sconfitto 91-45 sul campo del Coccaglio, che si era imposto (66-58) anche nella gara d’andata. «Si chiude con una pesantissima sconfitta la nostra stagione – afferma coach Padovani -. La squadra bresciana ha dominato dall’inizio alla fine, infliggendoci uno scarto di circa dieci punti in ogni quarto. Loro sono stati molto attenti in difesa, noi invece abbiamo avuto percentuali realizzative molto basse. In contropiede sono stati abili, e nel terzo e quarto quarto, con le uscite per cinque falli di Steccanella, Tosi, Altimani e Masenelli, non abbiamo potuto giocare alla pari. La stagione si chiude così, ma resta da ricordare l’ottimo ritorno e la costante crescita del gruppo».

Festeggia il Sustinente, che si è imposto a Roncadelle nella seconda sfida dei play out (aveva vinto anche la prima) e ha così conquistato la salvezza. «Abbiamo raggiunto l’obiettivo con merito – commenta il presidente Paolo Zecchini -. All’inizio, soprattutto nel primo quarto, i bresciani ci hanno creato qualche problema, ma nel complesso la nostra difesa ha tenuto. A metà del secondo quarto abbiamo allungato, vincendo con merito. Ora festeggiamo e possiamo già pensare alla prossima stagione».