Calcio Prima Categoria – Medolese e lo choc retrocessione: è divorzio con Manzini

MEDOLE Patrick Manzini non è più l’allenatore della Medolese. La decisione è arrivata dopo la sconfitta casalinga per 4-3 contro il Pralboino, nella gara di ritorno dei play out, che ha sancito la retrocessione dei viola in Seconda Categoria dopo una sola stagione in Prima. «Con Manzini ci siamo incontrati lunedì sera – spiega il presidente Scutari -. È stato un incontro sereno, durante il quale ci ha comunicato una decisione che aveva preso già da circa un mese. Ritengo che in lui ci siano anche rabbia, rammarico e delusione per quanto accaduto domenica: la squadra era avanti 3-0, la salvezza sembrava in pugno, e invece si è ritrovata retrocessa. Ci lasciamo comunque in perfetta armonia».

Manzini, che nella stagione precedente aveva guidato il Sirmione, aveva preso in mano la Medolese due anni fa conducendola con entusiasmo nel torneo di Seconda Categoria. La squadra viola, dopo un’ottima stagione, centrò l’accesso alla fase regionale dei play off e fu poi ripescata in Prima. Manzini è stato contattato dalla Ceresarese per sostituire Oreste Signorini, ma ha rifiutato l’offerta, scegliendo al momento di restare fermo. «Il nostro campionato poteva sicuramente andare meglio – aggiunge il presidente Scutari -. Siamo molto delusi per come si è conclusa la sfida con il Pralboino: vincevamo 3-0 e siamo finiti battuti 4-3, una beffa tremenda. Ripartiremo dalla Seconda Categoria, un torneo difficile che però conosciamo bene. Lo faremo con entusiasmo rinnovato. Ora parlerò con i ragazzi e dovremo trovare un sostituto all’altezza di Manzini».