Basket – Fenice Suzzara, 15 anni di grande passione

Suzzara La storia del Suzzara Fenice Basket è un racconto di grande passione per lo sport e di un sogno, che dura oramai da più di 15 anni, partito con un preciso obiettivo: riportare una squadra di Pallacanestro nella Città del Premio, dopo la breve esperienza del Suzzara Basket degli anni ’90. Fino al 2004, infatti, i bambini e i ragazzi suzzaresi che volevano giocare a basket dovevano per forza andare in altre realtà vicine (in particolare, Luzzara e Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia), sembrava assurdo che una cittadina di quasi 20.000 abitanti non avesse una società che si preoccupasse di diffondere questa bellissima disciplina. Nel settembre 2004 si è riusciti a fondare una piccola squadra di 12 ragazzi di categoria Juniores, con un allenatore (Massimo Rovani da Luzzara) e da questo piccolo seme, è partita una meravigliosa storia.

«Quattro – afferma Sandro Righi – sono forse i momenti e le emozioni più belle che mi piace ricordare: la prima vittoria in assoluto, conquistata a Casina di Reggio Emilia dopo più di un anno di attività sportiva nel quale avevamo perso tutte le partite; l’incontro e l’amicizia con Alberto Menozzi, recentemente scomparso, un vero signore della palla a spicchi venuto da Mantova, che per primo ha portato l’idea di costruire qualcosa per i più giovani e concretamente l’ha messa in atto fondando il Centro Minibasket; la nascita della Prima Squadra FIP l’anno scorso, definitivo punto di arrivo di tutto il progetto e il lavoro sviluppato qui a Suzzara nel corso del tempo; e la vittoria dei ragazzi 2005 nel Campionato Provinciale Csi di Reggio Emilia, grande risultato di un gruppo di ragazzi fantastico, frutto anche della collaborazione in atto con US Aquila Luzzara in Eagles Basket».

«In mezzo a tutto questo, ci sono stati centinaia di momenti, centinaia di partite, migliaia di emozioni in questi quindici anni di Fenice, ricchi di soddisfazioni e delusioni. Oggi siamo una società sportiva in crescita, nella quale lavorano dirigenti e allenatori animati da grande passione, che hanno come unico obiettivo curare al meglio la crescita sportiva dei nostri ragazzi. E il lavoro ci sta premiando, visto che da poco abbiamo superato i 200 iscritti con bambini e ragazzi che vengono anche da Motteggiana e Palidano. Vogliamo diventare ancora più grandi, per diffondere i valori dello sport, del miglioramento personale e del rispetto per l’avversario alle nuove generazioni: questo è lo spirito che anima e animerà sempre il Fenice Basket».