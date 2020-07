Basket Prima Div. m – L’Abc Virtus ingaggia il play Mantovani

MANTOVA Nuovo colpo piazzato dal ds Matteo Siliprandi per l’Abc Virtus: ecco Davide Mantovani. Playmaker di scuola mantovana, ha militato per moltissimi anni tra la serie C Silver e la D virgiliane e lo scorso anno ha giocato nel San Pio X. Per lui sarà quindi una nuova sfida. «Ciò che mi ha spinto ad accettare questa nuova sfida – afferma Mantovani – è il fatto di sposare un progetto che mi è sembrato fin da subito sano e con buone aspettative. Ho pensato di dovermi rimettere in gioco dimostrando il mio valore soprattutto a chi, nel corso del tempo, non ha creduto in me e penso che questa società abbia tutte le carte in regola per facilitarmi le cose». Sul roster già formato, ‘Manto’, conosce già qualche volto: «Ho giocato insieme ad alcuni miei futuri compagni come Sacchi e Piccinocchi, mentre altri li ho incontrati da avversari, come Feriani. Coach Morelli? Mi ha già allenato in passato e mi sono sempre trovato bene con lui». Una menzione particolare per il nuovo direttore sportivo, Siliprandi, che il playmaker definisce come «pedina importante» per il suo approdo in società. Dopo una stagione conclusasi a metà e improvvisamente, le speranze ed aspettative di Davide non mancano: «Non conosco la categoria in cui giocherò, perciò non so dire come saranno i nostri avversari. Questo roster può pensare in grande, ma la cosa più importante è il divertimento: senza quello non c’è sport che tenga. Non mi pongo limiti per l’anno che verrà. L’obiettivo per me è la promozione e credo che con un buon lavoro e la giusta alchimia potremo raggiungere qualsiasi sogno». Mancano ancora diverse settimane prima del rientro in campo per i primi allenamenti e le prime amichevoli, ma le premesse e gli obiettivi per l’Abc sembrano essere molto chiari. Con l’innesto di Mantovani sicuramente la società sta alzando l’asticella.