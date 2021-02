SAN BENEDETTO – Intervento del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po a San Benedetto in strada Pigozza all’impianto denominato “Zanolo”: il tubo di mandata, completamente corroso, è stato recuperato infilando un nuovo tubo in acciaio inox all’interno dell’esistente. Successivamente è stato saldato alla flangia esistente, ed infine verniciato per garantirne la lunga durata.