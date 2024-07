Saturday live, buona la prima

MANTOVA La prima serata di eventi estivi a Mantova, nonostante le serrande abbassate dei negozi, è stata un successo grazie all’evento “Saturday Live”, patrocinato dal Comune di Mantova e Fondazione Artioli. Il centro storico si è animato di cittadini e turisti, attratti dalle esibizioni musicali che hanno trasformato le piazze della città in palcoscenici a cielo aperto. Le strade del capoluogo sono state teatro di diversi generi musicali: in Piazza Erbe, l’Andrea Marano Trio ha regalato ai presenti due set di jazz raffinato dove la piazza ha vibrato con le note sofisticate che hanno accompagnato i passanti e coloro che si sono fermati ad ascoltare. In Piazza Marconi, Lorenzo Galassi ha portato il suo repertorio pop/folk, coinvolgendo il pubblico con due set, creando un’atmosfera calda e accogliente. In Piazza Broletto, The Legendary Straniero ha infiammato la serata con il suo rock/blues, mentre in Piazza Concordia, il giovane gruppo The Videotape ha suonato un mix di cover e brani inediti pop/rock, attirando un pubblico entusiasta che ha goduto di una serata di musica live. Nonostante le vetrine dei negozi chiuse, il centro storico di Mantova non è rimasto deserto. È stato costante il flusso di persone che passeggiavano sotto i portici e per le vie. Se da una parte i negozianti “non hanno avuto il tempo necessario per organizzarsi e restare aperti: la data è stata comunicata troppo a ridosso dell’evento”, dall’altra i ristoranti, le gelaterie e i bar hanno beneficiato dell’afflusso di persone. I tavoli all’aperto erano pieni di avventori che, tra una performance musicale e l’altra, si godevano le specialità locali e un momento di relax. Antonia Bersellini Baroni