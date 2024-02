Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura lotta punto a punto col Costa Masnaga, ma si deve inchinare

Mantova Si interrompe dopo 9 vittorie consecutive la striscia del MantovAgricoltura, che cede il passo alle lecchesi del Costa Masnaga al termine di un match avvincente e sempre in equilibrio.

Parte bene il San Giorgio, che trova subito un parzialino di 6 a 0. A risollevare la Limonta ci pensa capitan Tibè (9-6), cui però rispondono Orazzo e Fietta che confezionano a loro volta un altro 6-0 per il 14 a 6. Il Costa fa pieno affidamento sulla lunga capitana fino a quando, a tre minuti dalla fine, Ravelli sblocca il suo score trovando la bomba del -3 e, poco dopo, l’aggancio e sorpasso del 17 a 18. Prima della sirena Piatti va in lunetta correggendo il punteggio a 17-19.

Cambia la storia nella seconda frazione, con le lecchesi che spingono sull’acceleratore della difesa mettendo in difficoltà le sangiorgine, le quali sembrano avere la situazione in equilibrio, salvo poi incappare in uno strappo offensivo del Costa Masnaga che allunga a +12 (25-37) entrando sempre più in fiducia. Le ragazze di coach Logallo non si danno per vinte e riescono a risollevare le proprie sorti con Orazzo e Bottazzi, che firmano il parziale di 10 a 0 che riaccorcia nuovamente le distanze a 2 punti: si va quindi negli spogliatoi sul 35 a 37 e giochi apertissimi.

Dopo la pausa lunga, Fietta dà la zampata caricandosi la squadra sulle spalle (39 pari), Il Costa Masnaga prova subito a reagire rimettendosi avanti, Novati colpisce da 3 per il nuovo controsorpasso dando così il via alle danze dei vantaggi, fino a che Caloro segna 5 punti filati rimettendo le lecchesi avanti a poco meno di 2 minuti dalla fine. Dell’Olio porta le sangiorgine al -4 (47-51) allo scadere di un quarto caratterizzato da una serratissima difesa delle lecchesi che ha messo sempre più in difficoltà le biancorosse, le quali sono comunque riuscite a reagire dopo un inizio complesso.

L’ultima frazione di gioco parte con il gioco 2+1 di Dell’Olio per un nuovo -1; ancora una volta però Tibè e compagne respingono l’assalto sangiorgino con una buona precisione al tiro e si riportano, con Ravelli dalla lunetta, sul +8 (52-60). Il San Giorgio non cede e con grande pazienza, e trascinato da una coraggiosa Fietta che sfida a viso aperto le avversarie, torna a -3 riaprendo i giochi a pochissimi minuti dalla fine. Il MantovAgricoltura ci crede fino all’ultimo, ma per due volte fallisce la tripla del pareggio e con due liberi prima della sirena, il Costa chiude i conti sul 65 a 70.

E’ stata, in ultima analisi, una serata ad altissimo tasso tecnico con due formazioni che si sono sfidate senza esclusioni di colpi. Il San Giorgio ha interrotto la serie vincente, ma è uscito dal campo a testa altissima. Tornerà sul parquet domenica prossima, in esterna, per affrontare la vice capolista San Giovanni Valdarno.