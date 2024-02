Rugby serie A Elite – Viadana batte i Lyons senza ruggire. Allungo in vetta, aspettando Rovigo

Viadana Di buono c’è solo la vittoria. Il Viadana batte i Lyons Piacenza 24-13 (ottavo centro di fila) ma senza regalare spettacolo. Tante le occasioni create dalla squadra di Pavan che non ha saputo capitalizzare abbastanza per conquistare anche il punto di bonus. Errori tecnici e qualche ingenuità hanno fatto riemergere gli emiliani che, fino all’espulsione al 53’ di Ruiz, non sono mai riusciti a creare grossi pericoli.

Al 4’ il primo affondo dei gialloneri con Sauze che raccoglie un rimbalzo dell’ovale sul calcetto di Bronzini e in diagonale trova l’angolo dell’area di meta, schivando il placcaggio che avrebbe mandato l’ovale in fallo laterale. Roger fallisce la trasformazione, ma non il piazzato al 13’ che permette a Viadana di allungare. Piacenza tramortito e i gialloneri mantengono il pallino del gioco con una trasmissione rapida dell’ovale. I problemi principali di Viadana sono in mischia chiusa. A metà primo tempo i Lyons sfruttano due ingenuità e con due piazzati accorciano. A far la differenza la qualità delle scelte di gioco dei locali, che quando ingranano diventano devastanti con Bronzini e Ciardullo. Al 25’ è proprio l’ala a servire Orellana, già pronto per chiudere l’azione in mezzo ai pali. Roger trasforma e allunga con un piazzato nel finale di primo tempo. E sempre con due calci di Roger si apre la ripresa. Poi i soliti errori: tante palle perse in touche con lanci sbagliati e tanta fatica in prima linea. Al 53’ svolta del match con il rosso rimediato da Ruiz per un anti-gioco ravvisato dal TMO. Aumenta la pressione dei Lyons, ma la difesa di Viadana regge l’urto e fa cedere nell’errore gli avanti piacentini. Al 67’ Viadana ha la possibilità di sfondare la linea di meta, ma dopo la conquista in touche sulla linea dei 5 metri il tenuto di Bronzini fa infuriare Pavan. Meta sbagliata, meta subita. Al 73’ Piacenza sfrutta la superiorità numerica e con il gioco al largo trova la marcatura di Bruno con trasformazione di Chico. Troppo tardi per impensierire i gialloneri che ora si preparano per la super sfida del prossimo weekend in casa del Rovigo. Un vero e proprio assaggio di play off.

Tommaso Bellini