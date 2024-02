Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura non si vuole fermare. Trasferta a Broni a caccia della nona perla

San Giorgio Alle ore 18 il MantovAgricoltura sarà ospite della Logiman Broni, in occasione della diciassettesima giornata, dopo aver collezionato sino ad ora otto vittorie nelle ultime otto partite con 20 punti in classifica.

La compagine pavese è tra le prime della classe, trovandosi attualmente al terzo gradino della classifica, con 22 punti frutto di 11 vittorie, solo una in più rispetto alle sangiorgine. Il match di andata si era concluso sul 57 a 66, con una buona prestazione da parte delle mantovane, in una gara pressoché in equilibrio in cui la spuntò la formazione biancoverde solo nel finale, grazie a un parziale di 11-20. Nell’ultima giornata, Broni è uscita vincitrice sul campo della Stella Azzurra Roma per 67-73. Le cartucce di cui dispone sono molteplici in una rosa di atlete che mixano esperienza e freschezza, capaci di mettere in difficoltà tutte le sfidanti del girone. Cristiana Petronio, ala sangiorgina in biancorosso da molte stagioni, è ritornata a parlare dell’importante vittoria contro il Selargius che ha concesso alla sua squadra l’opportunità di trovare il sorpasso in classifica: «La partita contro Selargius era una sfida fondamentale per quello che è il nostro cammino in questo campionato. Il lato positivo credo che sia riferibile al fatto che siamo riuscite fin da subito a impostare il nostro ritmo tanto in attacco quanto in difesa; inoltre, è stata una vittoria corale in cui tutte quante abbiamo dato un contributo per il raggiungimento del risultato finale». Questa sera sarà la volta di Broni, sfida che all’andata ha messo in scena molti punti forti di MantovAgricoltura in un sostanziale equilibrio, nonostante l’epilogo finale negativo: «La partita contro Broni sarà un’altra battaglia: la loro squadra è composta da giocatrici molto esperte e talentuose. Le armi a loro disposizione sono sicuramente molte. Credo che sarà importante per noi cavalcare l’onda dell’entusiasmo dovuto alla partita contro Selargius e approcciare la partita nei migliori dei modi fin dai primissimi secondi». Petronio e le sue compagne hanno raggiunto quota otto vittorie, l’ingrediente segreto secondo l’ala biancorossa è il lavoro sodo e un gruppo affiatato: «La forza della nostra squadra risiede nel fatto che è formata da un gruppo di persone e di atlete che stanno bene insieme sia in campo che fuori. Stiamo lavorando moltissimo, in modo da non lasciare niente al caso». La partita sarà trasmessa in diretta dal Palaverde di via Galilei a Broni, a partire da pochi minuti prima delle ore 18 sul canale YouTube Logiman Broni.