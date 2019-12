Una task force in città per passare le feste in sicurezza

MANTOVA – Dai quaranta ai cinquanta uomini che tutto il periodo delle festività presidieranno il territorio con particolare attenzione ai luoghi più sensibili come quelli quelli di aggregazione, le chiese, gli alberghi e le altre strutture ricettive, le sedi istituzionali e ovviamente le vie e i luoghi dello shopping in un’operazione sinergica che vedrà in campo Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e le Polizie locali di Mantova e dei Comuni dell’hinterland nonchè quelle di Castiglione delle Stiviere, Viadana e Suzzara. È quanto deciso negli ultimi vertici operativi, coordinati dal questore di Mantova Paolo Sartori, in cui si sono decise le misure di sicurezza da mettere in atto in provincia di Mantova in occasione delle festività di fine anno. Tra queste particolare attenzione verrà data, soprattutto da Guardia di Finanza e la Polizia Amministrativa alle rivendite di botti e altro materiale pirotecnico, come di giochi o articoli da regalo. E ovviamente saranno intensificati i controlli stradali sia agli ingressi del capoluogo che degli altri centri maggiori della provincia come sulle strade del territorio. Prossimo step la riunione operativa che dovrà decidere invece le misure speciali per il Capodanno, in particolare per il concerto in piazza Sordello. Misure che ricalcheranno comunque in gran parte quelle dello scorso anno con modifica della viabilità, varchi controllati agli ingressi della piazza.