Basket serie A2 f – Il San Giorgio debutterà in casa con le Pantere. Purrone: “Campionato ostico, cercheremo di far bene”

Bologna La Lega Basket Femminile ha diramato ieri i calendari ufficiali per la stagione 2024/2025. L’avventura del San Giorgio partirà sabato 5 ottobre con la sfida casalinga contro la formazione abruzzese delle Aran Panthers Roseto. Una novità rispetto alla passata stagione: a partire da quest’annata le gare interne delle sangiorgine si giocheranno non più alle 20.30, bensì alle 19.30, sempre al PalaSguaitzer. La prima trasferta è fissata per sabato 12 ottobre a Rovigo con il Solmec Rhodigium. L’ultimo match del 2024 per le ragazze di Logallo è fissato per il 21 dicembre contro l’Alperia Basket Club Bolzano, mentre il 2025 si aprirà il 4 gennaio con la sfida interna contro la Passalacqua Ragusa, che al tempo stesso sancirà la conclusione del Girone di andata. I campionati saranno fermi per la Coppa Italia nel weekend dell’8 e 9 marzo; infine, l’ultima palla a due della regular season verrà giocata lontana da casa per le mantovane, che saranno ospiti di Ragusa il 12 aprile. Tante le novità per le biancorosse che rispetto all’anno scorso sono state inserite nel girone B, e non più nell’A. Saranno quindi un’incognita per tante avversarie. Gli addetti ai lavori segnalano, tra i big match del girone, la sfida al sesto turno del San Giorgio in casa del Vigarano: è stata definita una partita “frizzante”. Staremo a vedere. Il girone comunque parte subito forte con il derby marchigiano Civitanova Marche-Matelica, e in più uno scontro tra due formazioni che hanno fatto un percorso importante negli scorsi play off, Treviso e Udine. Le prime avversarie quindi per il MantovAgricoltura saranno le Aran Panthers Roseto, al PalaSguaitzer. «Prima o poi tutte le squadre le devi affrontare – afferma il presidente Antonio Purrone – Non conosciamo l’attuale valore di Roseto, ma nella scorsa stagione le abruzzesi hanno fatto bene in Coppa Italia e in campionato, centrando i play off. Per il secondo turno andremo a Rovigo per sfidare le polesane, forti dell’ex biancorossa Paola Novati. Un girone il nostro che ci porta da un lato a Trieste, ma dall’altro anche in Sicilia per affrontare Ragusa». Anche quest’anno saranno tanti i km da percorrere. «Campionato tosto, vedremo comunque come al solito di fare bene – prosegue il presidente – Il mercato in entrata al momento ci soddisfa molto, ma dobbiamo ancora aggiungere le giovani all’organico». La preparazione della squadra dovrebbe iniziare mercoledì 21. Ricordiamo le quattro novità in casa San Giorgio: la pivot Under 17 Ilaria Cavazzuti, la play-guardia Chiara Fusari, che rientra in Italia dopo ben 6 anni trascorsi a Miami, l’ala Elena Ramò, che vanta tante diverse esperienze tra Serie A2 e Serie A1, e il centro argentino Celia Noemi Fiorotto. Confermate cinque giocatrici dalla passata stagione: la play-guardia Laura Cremona, la playmaker Elena Fietta, la play-guardia Marida Orazzo, l’ala Veronica Dell’Olio e il capitano Florencia Llorente, al quinto anno in biancorosso.