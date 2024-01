Basket serie A2 f – MantovAgricoltura, caccia al sesto centro di fila a La Spezia

Mantova I due gironi di Serie A2 riempiranno questo weekend con un programma molto fitto: dopo le sette partite di ieri, oggi le sei che chiudono il quattordicesimo turno, il primo del girone di ritorno. Nel Girone A, in palio vi saranno molto più dei soliti due punti nel duello tra Cestistica Spezzina e MantovAgricoltura San Giorgio (ore 18). La squadra ligure ha perso la bussola in seguito a tre sconfitte consecutive, perciò ha bisogno di ritornare alla vittoria per scalare le gerarchie e ritrovare lo stato di forma con cui aveva cominciato la stagione. Percorso inverso per le mantovane, reduci da cinque vittorie di fila, in piena corsa verso lidi ancor più floridi e pronte ad aggiudicarsi l’ennesimo scontro diretto pur di lasciarsi alle spalle tutte le rivali in gara. Per la Cestistica è la seconda gara interna consecutiva del 2024. Nella partita d’andata disputata al PalaSguaitzer furono le bianconere a imporsi col punteggio di 53-64, nel primo di un filotto di quattro successi in serie con cui le spezzine avevano aperto la stagione. Le padrone di casa sono reduci dalla sconfitta al fotofinish con la capolista San Giovanni Valdarno, dopo una partita ben giocata, in cui però era mancato il guizzo finale per aggiudicarsi l’intera posta in palio, mentre la squadra mantovana ha ottenuto un successo di misura sul Torino Teen Basket nell’ultimo turno. In classifica le due compagini non sono distanti: Mantova è davanti, settima, a 14 punti, mentre la Cestistica è nona con 12 punti. Nel confronto statistico, le bianconere producono di più a livello offensivo, con 68 punti segnati di media, mentre Mantova è la terza miglior squadra a livello difensivo di tutto il girone Nord con 58,3 punti concessi a partita. Marida Orazzo è l’unica giocatrice del MantovAgricoltura in doppia cifra di media, con 14,2 punti. La direzione di gara è stata affidata a Igor Giustarini di Grosseto e Luca Ricci di Perugia.