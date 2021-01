Basket serie A2 f – MantovAgricoltura cerca il riscatto al Dlf con il Ponzano

SAN GIORGIO Il ritorno del Girone Nord inizia stasera per il MantovAgricoltura con il match al Dlf contro lo Schiavon Ponzano Veneto (ore 20, arbitri Bernardo di Aprilia e Pellegrini di Cesenatico). In realtà, la contesa è valida per la terza di ritorno, mentre le prime due si disputeranno solo al termine della stagione regolare, con le biancorosse in gara rispettivamente contro Castelnuovo Scrivia e Team Crema.

Non è un match qualsiasi quello odierno: in cabina di regia per le trevigiane troviamo l’ex giocatrice biancorossa Viviana Giordano. Dal suo arrivo a novembre, per Ponzano la musica è completamente cambiata e dopo diverse sconfitte è arrivata una scia positiva che ha reso la squadra veneta davvero temibile per tutte le altre avversarie in campionato. In casa San Giorgio l’obiettivo principale è quello di riprendersi dallo smacco subito contro Bolzano nell’ultimo match. Tutte le atlete saranno a disposizione del tecnico Massimo Borghi e soprattutto torna disponibile dopo l’infortunio Sofia Bottazzi.

«I piani societari già da inizio stagione erano quelli staccare il pass per i playoff – spiega il presidente Antonio Purrone – Ora siamo ben saldi in quella zona, però il pericolo è sempre dietro l’angolo e non possiamo calare l’attenzione. Sarà indispensabile continuare ad allenarsi bene mettendo sempre la stessa intensità che le ragazze hanno avuto fino ad ora. Nel girone d’andata sappiamo bene che partite come quella contro Albino e Bolzano sono difficili da digerire. Se fossimo riusciti a vincere, avremmo potuto aspirare alle finali di Coppa Italia di A2. Tuttavia, come dicevo prima, siamo ben saldi nella zona playoff e contiamo di restarci senza abbassare la guardia. A livello mentale le ragazze stanno lavorando moltissimo. Dobbiamo far tesoro delle cose negative che si sono evidenziate nel girone d’andata ed è indispensabile che ci sia uno sforzo comune da parte sia dello staff tecnico sia delle giocatrici. Bisogna trovare inoltre i giusti accorgimenti per aggiustare il tiro per diminuire o eliminare i problemi. A livello fisico stanno tutte lavorando altrettanto intensamente senza mai fermarsi, allenandosi praticamente ogni giorno. Oggi troveremo sulla nostra strada l’ex Viviana Giordano. Conosciamo il suo valore: da noi ha fatto bene e sta facendo bene anche a Ponzano; infatti dal suo arrivo le trevigiane hanno tratto beneficio, inanellando molte vittorie. Dal canto nostro cercheremo di fare la nostra onesta partita come sempre, senza sottovalutare l’avversario, percorrendo la nostra strada. L’obiettivo è quello di continuare come stiamo facendo. L’impegno, la presenza e la tenacia devono essere costanti perché non dobbiamo più lasciare punti per strada. Ciascun match nel girone di ritorno diventa cruciale ed ora le avversarie ci conoscono. Conoscono il nostro valore e i nostri punti deboli; stesso discorso deve farsi per la nostra compagine verso le altre squadre del girone. Dunque il ritorno sarà necessariamente più tosto rispetto all’andata. Non abbassiamo mai la guardia e miglioriamoci volta per volta sempre di più».

Palla a due anticipata alle ore 20 tra le mura amiche della tensostruttura San Pio X e, come sempre, sarà possibile seguire la diretta del match tramite il link che nel pomeriggio verrà condiviso sui social societari.