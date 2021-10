Basket serie A2 f – MantovAgricoltura debutta col Vicenza (ore 20.30)

Mantova Dopo la pausa estiva, il MantovAgricoltura San Giorgio è pronto a ritornare in campo per quella che sarà la terza stagione nel secondo massimo campionato femminile. Si riparte dalla nuova casa, il PalaSguaitzer di Borgochiesanuova, stasera alle ore 20.30 con Vicenza, con la presenza del pubblico. Rispetto all’anno scorso, ci sono stati diversi cambiamenti a partite dalla conduzione tecnica, affidata a pieno titolo a Stefano Purrone coadiuvato dalle new entry Lorenzo Logallo e Simona Antonelli. E’ stato confermato il gruppo ‘storico’ – artefice della scalata all’A2 – insieme al nuovo innesto della scorsa stagione, Florencia Llorente. Hanno invece lasciato le fila sangiorgine Laura Gatti e Laura Pastore, mentre sono approdate in biancorosso Ambra Calzolari (Cavezzo, Serie B) e Giulia Togliani (San Giovanni Valdarno, Serie A2). Il patron e presidente del San Giorgio Antonio Purrone guarda al terzo anno in A2 con fiducia e nuovi punti di vista: «Questo terzo anno deve segnare un miglioramento importante rispetto ai già buoni primi due. Intendo un miglioramento a tutto tondo: con l’innesto di figure come quelle dei responsabili delle giovanili di un certo livello, ci vogliamo porre l’obiettivo di andare a consolidare il nostro vivaio. Penso che le nostre giocatrici della linea verde abbiano compreso l’impronta e la struttura che vogliamo dare loro: con una squadra in A2 ci piacerebbe alzare sempre di più gli obiettivi da raggiungere, anche a costo di smuovere le montagne perchè sappiamo che niente è facile e scontato, ma con impegno il resto verrà da sé. Giocheremo in una struttura che permette, potenzialmente, la presenza di 500 persone e per noi è un vanto. Ci auguriamo con tutto il cuore che le persone si avvicinino sempre di più al nostro movimento. L’obiettivo? Arrivare ai playoff. E una volta arrivati, cosa faremo? Ce la dovremo giocare partita per partita, come se fosse sempre l’ultima. Le ragazze daranno il 100% in ogni allenamento ed ogni match. Ne sono certo». Per quanto riguarda l’analisi tattica del campionato che aspetta le sangiorgine, il girone è composto da 14 squadre di cui 9 già conosciute dalle mantovane e 4 new entry del campionato.Tra le nuove arrivate figurano il Basket Brixia che nella passata stagione ha disputato la Serie A2 nel girone Sud, così come Sisters Bolzano. I veri nuovissimi volti del campionato sono invece la Nuova Pallacanestro Treviso (a cui è stato ceduto il titolo precedentemente appartenente al Sarcedo) e Torino Teen Basket che ha vinto il campionato di B nella passata stagione. L’head coach Stefano Purrone: «La nostra squadra ha consolidato il gruppo storico che l’anno scorso ha raggiunto il nono posto. Siamo un gruppo che in questo primo mese di lavoro ha dimostrato grande attitudine nel voler migliorare e migliorarsi in campo. Stasera sfidiamo Vicenza, che è arrivata alla semifinale play off l’anno scorso. Ha cambiato qualcosa in estate ma punta sempre a restare tra le prime. Noi arriviamo da due settimane in cui abbiamo lavorato molto per questo debutto. Le ragazze sono state fantastiche. Vogliamo fare bene e stupire. In ottobre avremo tre partite su quattro in casa e con i tifosi dalla nostra parte puntiamo a sfruttare bene questa occasione».