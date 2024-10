Qualità della vita: Mantova al 14° posto a livello nazionale

MANTOVA Mantova si piazza al 14° posto nella classifica della qualità della vita e all’ottavo posto della graduatoria della generatività, ossia la capacità delle varie provincie di poter rendere ogni singolo cittadino il più possibile “produttivo” nelle sue azioni e relazioni riuscendo a influenzare positivamente il prossimo. In questa classifica Bolzano è la migliore città in Italia trovandosi al primo posto, subito dietro c’è Milano e poi Trento. In quarta posizione troviamo Gorizia (balzo in avanti di 33 posizioni), poi ecco Pordenone, Treviso, Verona, Mantova è ottava, segue Rimini e al decimo posto c’è Cuneo. La classifica di generatività si trova all’interno del Rapporto sul BenVivere e la Generatività delle Province italiane 2024, una nuova ricerca coordinata da NeXt Economia, presentata ieri a Firenze nell’ambito del Festival nazionale dell’Economia civile. L’indagine mette in luce una migliore qualità di vita nelle città italiane (in testa c’è Pordenone) con il Sud che recupera bene nei confronti del Nord: non benissimo, invece, la classifica sulla generatività. Nella classifica sulla qualità della vita la nostra provincia la provincia ha perso una posizione in classifica rispetto al 2023, pur aumentando lievemente il proprio punteggio (+0,10%). Nel Rapporto emerge che “la maggior parte delle province che registrano un miglioramento presentano una tendenza positiva (aumento) nel tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese (quasi il 70% delle province), nella riduzione dei Neet (in quasi l’88%), nella percentuale di imprese straniere (in aumento in oltre l’80%), nel tasso di nuzialità”.