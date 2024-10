Nuove professioni: ecco l’assistente per neo-mamme

MANTOVA Nasce a Mantova una nuova professione, la M.A.M: Mamma-Assistant-Mantova, che con il suo aiuto pratico ed empatico darà la possibilità alle neomamme di prendersi cura di sé e del neonato. Si tratta, infatti, di una nuova opportunità per le donne che intendono rientrare nel mondo del lavoro e per le neomamme che hanno bisogno di sostegno per trovare un nuovo equilibrio dopo il parto.

Per chi fosse interessato a scoprire questa nuova opportunità gratuita di formazione e lavoro, sono stati organizzati due incontri di presentazione della Mam. Gli appuntamenti si terranno il 9 ottobre, alle 20.30, nel Centro per le famiglie Insieme di Mantova, in via Ariosto 61, e il 19 ottobre, alle 10, al Centro Aperto di Colle Aperto, via Salvemini 2. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione tramite le e-mail: arealudica@centrofamiglieinisieme.it o info@centrofamiglieinsieme.it . Le relatrici saranno: Giuseppina Lanfredi, counselor, mediatrice familiare e docente del corso, Flavia Sgarbi e Clarissa Scattolini, rispettivamente presidente e vicepresidente Coop Mater e Cinzia Neri, tagesmutter, ostetrica e docente del corso. Il vero e proprio corso professionale gratuito partirà, con un minimo di 5 iscritte, dal 12 novembre e terminerà il 27 febbraio 2025. Le iscrizioni entro il 26 ottobre. Giorni, orari e contenuti del corso saranno divulgati durante le presentazioni. L’iniziativa è a cura della Cooperativa Mater Tagesmutter – servizi per le famiglie in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche per le Famiglie del Comune di Mantova nell’ambito del progetto Generare Futuro. “Una nuova opportunità per le famiglie della nostra città – ha detto l’assessore alle Politiche per le Pari Opportunità del Comune di Mantova Chiara Sortino – che si affacciano all’avventura più bella ma anche faticosa della vita. Un nuovo servizio che va a sommarsi ai tanti interventi e alle molteplici possibilità che possono essere attivate a Mantova a favore dei nuovi nati”.