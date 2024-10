Ciclismo Mtb – Sporteven brilla al Quadrante Europeo

VERONA Sabato di soddisfazioni per i Giovanissimi dello Sporteven. Ieri gli atleti in maglia neroazzurra si sono messi in evidenza a Verona nel Trofeo Quadrante Europeo; una competizione molto prestigiosa che ha visto schierati alla fettuccia di partenza quasi 200 atleti in rappresentanza di formazioni della Lombardia, del Veneto, del Trentino e dell’Emilia. Alessio Azzolini si è imposto nella G5, terzo nella G3 Francesco Favalli e nella G2 Leonardo Busselli ha colto il 4° posto. Nella G4 Pietro Tognolo si è piazzato 5° e infine nella G6 Leonardo Balboni 6°.