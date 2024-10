Torchio capogruppo dell’opposizione in Provincia

MANTOVA Il sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio è stato eletto capogruppo del gruppo Mantova Provincia Unita che raggruppa le forze dell’opposizione del centrosinistra all’interno del Consiglio provinciale. La sua elezione rappresenta un momento cruciale per il gruppo, che punta a una visione dinamica e concreta dello sviluppo territoriale, in un contesto politico sempre più complesso. Torchio ha immediatamente sottolineato la necessità di un approccio pragmatico e realistico ai progetti per il territorio, in particolare quelli legati allo sviluppo delle infrastrutture e all’ambizioso polo dell’idrogeno. «Il gruppo Mantova Provincia Unita è rispettoso del detto “gatto quando è nel sacco”. Non si possono vendere le questioni legate al polo dell’idrogeno o alla linea idrogeno verso Peschiera o tante altre cose come fatte quando invece non hanno ancora neanche il cappello. Bisogna dire le cose quando sono mature», ha dichiarato il nuovo capogruppo. L’accento è stato posto sul rispetto delle tempistiche e sulla necessità di lavorare a lungo termine per lo sviluppo delle aree più fragili della provincia, come Destra Secchia e Oglio Po, oltre che per il miglioramento delle infrastrutture. Torchio ha ribadito l’importanza di un confronto serrato con le regioni vicine, sottolineando che Mantova non può permettersi di rimanere indietro, nemmeno su temi cruciali come la Sanità. (abb)