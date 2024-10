Volley Serie A3 – Gabbiano in spolvero anche a Belluno

Il Gabbiano ha dominato i primi tre set, mostrando un ottimo gioco in tutti i fondamentali. Nel primo set, la squadra mantovana ha mantenuto la concentrazione fino alla fine, vincendo per 25-21. Il secondo set ha visto Mantova staccare Belluno, chiudendo con un netto 25-16 grazie a un diagonale vincente di Pinali. Nel terzo set, i due team sono rimasti vicini fino al 15 pari, ma un’allungo finale del Gabbiano ha portato al 25-21, con tre match point annullati dagli avversari.

Nonostante il risultato ormai acquisito, sono stati disputati altri due set supplementari, in cui Belluno ha reagito con orgoglio. Grazie alla spinta di Loglisci, i locali hanno vinto il quarto set 25-20 e il quinto set ridotto a 15 punti con un 15-12 finale.

Da sottolineare le ottime prestazioni di Baldazzi (10 punti), Pinali (11 punti, incluso un ace) e capitan Gola (10 punti). Il direttore sportivo Nicola Artoni ha espresso soddisfazione per i miglioramenti dimostrati dalla squadra, pur riconoscendo che il Belluno in campionato sarà un avversario diverso. La preparazione, tuttavia, procede bene, con altre amichevoli previste prima dell’inizio del campionato, che vedrà il Gabbiano Farmamed debuttare in casa contro i Diavoli Rosa Brugherio il 20 ottobre.