Basket serie A2 f – MantovAgricoltura non teme le Giants Marghera

San Giorgio Stefano Botticelli, tecnico di MantovAgricoltura, ha messo in guardia le sue atlete sul ritenere facile la gara dell’ultima di andata nel girone Est dell’A2. Stasera tutti al Dlf (ore 21, arbitri Rubera e Marcelli di Roma) contro le Giants Marghera di Tomei, ferme al palo.

«Le veneziane prima o poi dovranno vincere una partita – afferma il diesse Manlio Zambonini – Significa dunque che debbono essere affrontate col massimo dell’impegno, senza sottovalutarle oppure guardare alla loro classifica e ritenere facile questo confronto. Sul nostro cammino un quintetto giovanissimo, che corre e farà il possibile per crearci problemi e metterci in difficoltà. Chiudere l’andata col successo sarebbe fondamentale per la classifica: a quota dieci ci metteremmo dietro proprio Marghera, Vicenza e magari Ponzano Veneto. Saremmo più vicini ad altre squadre e innalzerebbe la nostra autostima in vista del primo impegno del ritorno, sabato prossimo al Dlf contro Udine. All’esordio abbiamo vinto, quindi le friulane verranno a Mantova decise a cancellare quella battuta d’arresto. Comunque per adesso focalizziamoci sulla gara con le Giants. Alla Delser penseremo dalla prossima settimana. Prima dobbiamo giocare contro le venete, che hanno nella Villaruel l’atleta più importante, in grado di mettere a segno parecchi punti. Le ragazze di recente si sono allenate con tanto impegno, soprattutto per cercare di eliminare quelle problematiche che si sono presentate in precedenza».

Nella sua ultima gara giocata MantovAgricoltura, sempre al Dlf, ha messo sotto l’Autosped Castelnuovo Scrivia. Non è sceso in campo la scorsa settimana per disputare la sfida della penultima di andata, in quanto la gara di Crema era stata anticipata il 18 dicembre (ko per 52-43). Stasera sarà assente per infortunio la figlia del diesse Lucrezia.