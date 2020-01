Cappelletta, spariscono due bici da mille euro

CAPPELLETTA Due biciclette, una Cannondale da 600 euro e una Specialized del valore di circa 500 euro sono state rubate nella notte tra il 1°e il 2 gennaio a Cappelletta di Borgo Virgilio. I proprietari, che peraltro abitano a poche decine di metri di distanza, avevano riposto le rispettive biciclette nei box in legno collocati in giardino. Ma i malviventi, che evidentemente avevano messo gli occhi sulle due mountain bike, hanno avuto gioco facile. Dopo aver saltato la recinzione d’ingresso, i “topi” hanno aperto i box e sono fuggiti con i due mezzi. Stando a quanto asserito al nostro giornale, i proprietari si recheranno questa mattina dai carabinieri del posto per sporgere regolare denuncia. (mv)