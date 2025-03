Basket serie A2 f – MantovAgricoltura si prende anche lo scalpo di Vicenza e andrà ai play off da regina

Vicenza Prosegue il momento magico del MantovAgricoltura, che espugna il Palazzetto di Vicenza e ribalta anche il risultato dell’andata (53-55) con un 63-66 sofferto contro una squadra che ha lottato fino all’ultimo. Con questo successo, le sangiorgine hanno battuto almeno una volta tutte le squadre incontrate finora, raggiungendo la settima vittoria consecutiva e confermando il primato in classifica a due giornate dalla fine della regular season.

San Giorgio parte forte, piazzando uno 0-6 nei primi 90 secondi grazie a una difesa aggressiva e a rapide transizioni offensive. Vicenza risponde con determinazione e si riporta a -3 (8-11), ma Ramò, Fiorotto e Llorente spingono il MantovAgricoltura al massimo vantaggio (9-20). Le padrone di casa reagiscono con un contro-break di 8-0, mostrando carattere, ma Cremona infila la tripla del +6. Il libero di Vitari e il canestro di Fiorotto fissano il punteggio sul 18-25. Nel secondo quarto, il tabellone rimane bloccato a 25 per Mantova fino a 1’45’’ dalla fine. Vicenza trova energie nuove e aggancia il pari con la tripla di Assentato, facendo esplodere il pubblico di casa. Cavazzuti e Ramò, però, riportano avanti le virgiliane con azioni ben costruite. All’intervallo, MantovAgricoltura conduce 25-32, mostrando solidità mentale e lucidità nelle scelte offensive.

Al rientro dagli spogliatoi, Vicenza trova il primo vantaggio della serata (35-34) con la tripla di Assentato, approfittando di un momento di difficoltà delle sangiorgine. Fiorotto risponde immediatamente dalla distanza, ristabilendo l’equilibrio, ma Tava segna 5 punti consecutivi per il 40-37, costringendo coach Logallo al timeout. San Giorgio resta precisa ai liberi e, con Fiorotto e Ramò, chiude il terzo quarto avanti 47-49, dimostrando grande freddezza nei momenti chiave. L’ultimo periodo vede un altro botta e risposta: Llorente e Ramò firmano il nuovo allungo mantovano, seguite dalle triple di Cremona e Fusari per il +10 (51-61). Vicenza non molla e con Nespoli e Mutterle si riavvicina (57-65), facendo capire che la partita non è ancora chiusa. Nel finale, Orazzo e Ramò restano fredde ai liberi, mentre Tava e Assentato infilano le triple del -3 a 35 secondi dalla sirena, facendo tremare San Giorgio. La difesa virgiliana, però, regge bene e arriva così un successo prezioso. Sabato prossimo ultima gara casalinga della regular season contro Bolzano, che potrebbe confermare definitivamente la leadership sangiorgina.