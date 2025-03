Boxe – Mantova Ring in evidenza: Amelia Berti “vola” agli Italiani Under 17

Porto Mantovano Ottimo momento per i pugili della Mantova Ring. In questo weekend si stanno svolgendo le finali Under 17 maschile e femminile dei Campionati Regionali. Avrebbe dovuto partecipare anche Amelia Berti, che invece passa direttamente agli Italiani, non avendo trovato avversarie del suo peso: 53 kg. Domenica scorsa, alla riunione del Verona Boxing, a San Martino Buon Albergo, la giovanissima promessa della Mn Ring ha combattuto contro Camilla Pasqualin della Ares Boxe Padova, di categoria superiore sia di peso sia di età, e ha dato prova delle sue doti, andando a vincere ai punti un match davvero tosto. Brava! L’avversaria si è mostrata subito forte e agguerrita, attaccando dal primo all’ultimo minuto in tutte le riprese e non dando respiro ad Amelia, che ha sempre replicato portando a segno diretti precisi e avendo sempre un’ottima mobilità di gambe. «Io e il tecnico Federico Peroncini – afferma il maestro Massimo Di Padova – siamo davvero contenti della sua crescita e dei progressi degli ultimi tempi». I prossimi appuntamenti della Mantova Ring saranno sabato 5 e domenica 6 aprile al Torneo Lombardia Élite, al quale parteciperanno Davide Fertonani e Ayoub El Hamdaouy, poi domenica 12 doppio appuntamento: a Segrate saranno impegnati Pietro De Giorgi, Davide Fertonani, Francesco Gabutti e Andrei Moloman, mentre a Parma Matteo Di Padova, Amelia Berti e Soumah Kandet. «I ragazzi sono sempre presenti alle sedute di allenamento – prosegue il maestro Di Padova – Danno segnali importanti e lavorano con grande motivazione. Il gruppo cresce sia nel settore agonistico sia in quello amatoriale e abbiamo avuto un’importante conferma anche dal settore giovanile dai 10 ai 13 anni, con buone promesse per il futuro. Avanti così». (cris)