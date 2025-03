Basket serie A2 f – MantovAgricoltura, trasferta a Vicenza con vista sui play off: c’è il primato da difendere

San Giorgio Trasferta a Vicenza per il MantovAgricoltura, che gioca oggi, alle ore 18, contro la VelcoFin Interlocks. Le sangiorgine scendono in campo con l’obiettivo di difendere il primo posto in classifica, che potrebbe diventare matematico nel caso di contemporanee sconfitte di Udine e Treviso. La squadra di coach Logallo è determinata a mantenere il proprio percorso di crescita, consapevole che ogni partita da qui alla fine della regular season sarà fondamentale per arrivare ai play off nelle migliori condizioni possibili. Dall’altra parte, Vicenza è in piena corsa per la postseason: attualmente ottava con 22 punti, la formazione di coach Zara è chiamata a difendere la propria posizione, con Umbertide e Bolzano alle spalle (entrambe a quota 20) pronte ad approfittare di un passo falso. Le vicentine arrivano alla sfida con il morale alto dopo la vittoria nel recupero della 22ª giornata contro Roseto (78-73), un successo che ha confermato il buon momento della squadra.

La gara di andata fu una delle più combattute della stagione per il MantovAgricoltura, che si arrese solo all’ultimo tiro, con Vicenza capace di imporsi 55-53 grazie alla tripla decisiva di Pellegrini. Proprio per questo, la sfida odierna rappresenta un’occasione di riscatto per le mantovane, desiderose di ribaltare il risultato e allungare la striscia positiva di sei vittorie. A presentare la gara è il pivot Celia Fiorotto: «Ci aspetta una partita molto tosta. Vicenza è una squadra che lotta fino all’ultimo secondo, e lo abbiamo visto bene nella gara di andata. Sarà fondamentale lavorare sodo fino all’ultima sirena e non concedere nulla». Quella del MantovAgricoltura è già una stagione storica. Dopo la partecipazione alla Coppa Italia, la squadra sta ottenendo il miglior risultato della propria storia in ottica classifica. Tuttavia, l’attenzione è già rivolta ai play off, che prenderanno il via il 19 aprile: le prime quattro classificate del Girone B si incroceranno con le seconde quattro del Girone A, in una fase che si preannuncia particolarmente combattuta. «Essere in testa al nostro girone è il giusto riconoscimento per il lavoro che abbiamo svolto finora – dice ancora Fiorotto – ma i play off sono tutta un’altra storia. Ogni partita dovrà essere affrontata con la massima intensità, come fosse una finale. Il Girone A è molto competitivo, e lo abbiamo visto in Coppa Italia, quindi dovremo prepararci al meglio. Ovviamente spero che l’accoppiamento ai quarti possa favorirci in qualche modo, ma dovremo pensare solo al nostro gioco. Il nostro obiettivo è migliorare quanto fatto l’anno scorso, e ci metteremo tutto l’impegno possibile per riuscirci. Alla fine, vogliamo essere fiere di quanto fatto».