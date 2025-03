Aggressione dopo l’incidente. L’assessore Rebecchi alla Lega: Mantova insicura? Che chiedano di mandare più agenti al loro governo

MANTOVA “La Lega, da vera forza qualunquista, strumentalizza persino un incidente che ha coinvolto un bambino, pur di fare propaganda”. Arriva a stretto giro la replica dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Mantova Iacopo Rebecchi alla nota diffusa dalla sezione cittadina della Lega riguardo all’aggressione subita da un automobilista e dagli agenti della Polizia locale da parte dei parenti di un bambino investito giovedì scorso in via Principe Amedeo. La Lega “parla di emergenza sicurezza per una reazione violenta e inaccettabile di alcuni parenti del bambino – prosegue Rebecchi -, subito sedata dalla Polizia Locale, presente in forze grazie agli investimenti in personale fatti in questi anni. Siamo alle solite: usare tutto per racimolare qualche voto. Una vera tristezza. Semmai, essendo forza di governo, la Lega chieda al suo Ministro dell’Interno più agenti per le Questure delle città medie, così da rafforzare i controlli sul territorio. Invece di farlo, nonostante la richiesta di tutte le città di medie dimensioni del Nord, la Lega si limita a commentare le notizie di cronaca come un influencer qualsiasi, strumentalizzandole”, conclude l’assessore.