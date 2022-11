Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura in difficoltà. Purrone: “Mi aspettavo di più”

SAN GIORGIO Se la gara contro il Castelnuovo Scrivia doveva misurare le ambizioni del MantovAgricoltura, ebbene il verdetto è stato purtroppo negativo. La differenza è parsa schiacciante a favore del team piemontese, che ha inflitto una severa lezione alle sangiorgine. Llorente e compagne, di fatto, sono rimaste in partita soltanto nel primo quarto. E’ arrivata così la terza sconfitta in sei partite ed è chiaro che la lotta al vertice è riservata ad altre squadre. Ma l’obiettivo playoff, raggiunto nella passata stagione, resta ampiamente alla portata. E il mirino si sposta subito sul prossimo match in programma sabato a Carugate (ore 20.30), primo di un doppio impegno in trasferta che prevede anche il successivo viaggio a Ponzano Veneto.

«Sabato scorso abbiamo affrontato una compagine molto forte – ricorda il presidente Antonio Purrone – costruita per salire nella massima serie. La sconfitta era quindi preventivabile, ma non nascondo che mi aspettavo qualcosa di meglio dalla mia squadra. Si poteva fare di più per contrastare un avversario che ha dimostrato qui tutto il suo valore, ma ormai è andata. Bisogna voltare pagina, analizzare gli errori e pensare al prossimo impegno a Carugate. Ci attendono due trasferte consecutive, contro avversari sulla carta alla nostra portata. E’ importante cercare di fare punti anche lontano da casa per risalire la classifica».