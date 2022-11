Calcio Promozione – Il Suzzara cerca il riscatto in Coppa: sfida il Cellatica negli ottavi

Suzzara La Coppa per dimenticare gli affanni del campionato. Il Suzzara scende in campo stasera all’Allodi (fischio d’inizio alle ore 20.30) per sfidare il Cellatica nella partita secca degli ottavi di finale. Le due squadre si sono già affrontate in campionato domenica 30 ottobre, sempre all’Allodi, e hanno pareggiato 1-1. Stasera, in caso di parità, la qualificazione sarà decisa ai calci di rigore. E chi passa il turno se la vedrà poi nei quarti (il 18 dicembre) contro la vincente di Basiano Masate-Pavonese.

Nel turno precedente, il Suzzara si è imposto 2-1 a Padenghe sulla Vighenzi, riscattando la sconfitta in campionato incassata appena tre giorni prima che era costata il posto a mister Giuseppe Bizzoccoli; è stata proprio quella gara di Coppa a segnare il debutto sulla panchina bianconera di Accialini e Cocconi. Il Cellatica, dal canto suo, ha battuto nei sedicesimi, 3-2, La Sportiva Ome. Cui domenica ha rifilato a domicilio un micidiale 6-0 con tripletta di bomber Scariolo. Un biglietto da visita mica male per la sfida odierna. Ma il Suzzara non deve spaventarsi. «Proseguire il cammino in Coppa Italia è un obiettivo della società – afferma il presidente Enzo Palvarini – questa è una competizione particolare, tutt’altra cosa rispetto al campionato in cui stiamo facendo tanta fatica. Domenica, contro la Pavonese, la squadra una volta in svantaggio ha perso sicurezza, ma onestamente non ho visto tutta questa differenza con la prima in classifica. Avevamo tanti giovani in campo, sono loro il nostro futuro. Stasera ritroviamo il pubblico, speriamo di fare bene e qualificarci, poi penseremo al derby di domenica a Governolo». Sicuro assente per squalifica Garutti.