Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura per la cinquina col Torino

SAN GIORGIO Il primo weekend dell’anno nuovo comincia con il botto per la Serie A2, con un programma fitto di partite nelle giornate di oggi e domani. Nel Girone A, la nona in classifica sfiderà la decima, nella gara al Dlf tra MantovAgricoltura San Giorgio e Torino Teen Basket (ore 18, arbitri Marianetti di San Giovanni Teatino e Antimani di Montegranaro). Striscia aperta di quattro successi in fila per le virgiliane, a caccia dell’ennesimo scalpo stagionale per inserirsi prepotentemente nella corsa verso i piani alti del Girone A. La compagine piemontese è reduce da due vittorie fondamentali per risalire la china e un terzo trionfo metterebbe il fiato sul collo proprio all’avversaria mantovana. Ha un roster in cui si mixano veterane e giovani prospetti: le osservate speciali saranno Delboni (’02, ala di 180 centimetri), Colli (’96, ala di 176 centimetri), Baima (’96, ala di 178 centimetri), Azzi (’04, playmaker) e Cristelo Alves sotto le plance (’96, pivot di 190 centimetri). Una formazione con centimetri importanti sotto le plance – oltre a Cristelo Alves è da segnalare la compagna di reparto Gorica, classe 2002 di 190 centimetri – e buoni innesti dalla panchina. Il San Giorgio può contare sulla lunga striscia vincente, su una grande fiducia e sulla guardia Orazzo, protagonista soprattutto nel finale dell’ultima gara del 2023 contro Moncalieri, con ben 15 punti, e su capitan Llorente, trascinatrice del gruppo.