Basket serie A2 f – Dell’Olio: “MantovAgricoltura, a Roma vai per il tris ”

San Giorgio Il penultimo impegno del 2023 vedrà il MantovAgricoltura sfidare nella Capitale il Basket Roma, domani alle ore 16 al Pala Rinaldi. Le virgiliane sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva per consolidare il nono posto. La squadra romana, dal canto suo, si trova a quattro punti in classifica con solamente due vittorie all’attivo, rispettivamente contro la Libertas Moncalieri e il Torino Teen Basket. Le sangiorgine non dovranno sottostimare l’avversaria rimanendo concentrate sull’obiettivo: allungare a tre la striscia di vittorie. Basket Roma, allenata da coach Bongiorno, punta su giovani e giovanissime atlete. La “veterana” del team è Peroni, classe 2003, coadiuvata da una rosa composta da atlete del 2005, 2006 e 2007. Veronica Dell’Olio, che ha concluso l’ultima partita contro Carugate come best scorer per le mantovane con 16 punti, ha commentato la prima vittoria casalinga proprio con le milanesi: «Come prima cosa ci tengo a dire: finalmente! Ci mancava da morire non poter esultare sul nostro campo, con il nostro pubblico. E’ stata una vittoria voluta fortissimo, in cui tutte ci siamo spese ed impegnate. La partita contro Roma è fondamentale per dare conferma del nostro percorso di crescita. Stiamo lavorando per trovare sempre più alchimia tra di noi e costruire più certezze in difesa: sappiamo che dalle buone difese riusciamo a prendere energia per essere determinanti in fase offensiva». Il 2023 sta per concludersi e, come giusto che sia, Veronica fa un bilancio sul cammino sino ad ora percorso dando un’occhiata al futuro: «Chiudiamo questa parte del campionato prima di Natale con due trasferte importanti da non sottovalutare e affrontare con la massima concentrazione ed energia. Questo primo inizio di stagione non ci ha viste brillare, però sarà un grande stimolo per noi per affrontare il girone di ritorno con un qualcosa in più e toglierci qualche soddisfazione. Auguro a tutte noi quindi di essere sempre più affiatate e coese in campo e poter dare il meglio di noi in ogni partita». La partita sarà trasmessa in diretta streaming da Basket Roma.