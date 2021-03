Calcio Eccellenza – Il Castiglione si rinforza con Timothy Ekuban

CASTIGLIONE Prosegue a ritmo spedito la preparazione del Castiglione, mancano dieci giorni alla sfida col Ciliverghe che segna la ripresa del campionato di Eccellenza. «Abbiamo poco tempo – dice mister Manini – ma lo sapevamo. I ragazzi stanno lavorando bene e in squadra c’è un bel clima». In casa rossoblù si lavora anche per sistemare la rosa. Boufaroij e Bettari non faranno parte del gruppo in questo finale di stagione per motivi di lavoro e come loro potrebbe dare forfait anche Conigliaro. Sarà tesserato il giovane Perez dall’Albinoleffe, che ha convinto nella sua prima uscita. Ma il colpo da novanta arriva in attacco: c’è infatti l’accordo con lo Sporting Club per il passaggio agli aloisiani di Timothy Ekuban, attaccante classe ‘95 che ha fatto le fortune recenti del club goitese in Promozione. Se arriva l’ok dalle visite mediche, domani sarà già a disposizione di Manini. Il quale sta valutando altri profili, come il difensore classe 2000 Carlo Alberto Tosi del Rolo e il terzino 2001 Eric Baietta del San Lazzaro, per puntellare l’organico.