MantovaMusica riparte da Beethoven

MANTOVA MantovaMusica riparte il 18 giugno da Ludwig van Beethoven – in questo suo sfortunato 250° anniversario – e da Eterotopie Mantova Piano City, che, sotto la direzione artistica di Leonardo Zunica, propone un trittico di eventi dal titolo Minimal Beethoven. I tre appuntamenti – 18, 19 e 21 giugno, sempre alle 21.00 nella Sala dei Cavalli di Palazzo Te, sono concepiti all’insegna del grande compositore tedesco e della straordinaria influenza che la sua opera ha avuto nella musica contemporanea.

Il primo concerto è affidato al pluripremiato pianista italiano Alberto Nosè, che presenterà in prima assoluta parte di due suoi nuovi progetti discografici, dedicati alla musica pianistica del compositore britannico Max Richter e del francese Yan Tiersen. Ricche di rimandi “classici”, le musiche minimaliste di questi due celebri autori verranno alternate da Nosè a capolavori del repertorio pianistico tradizionale.

Il 19 Giugno sarà ospite lcarus ensemble, tra le maggiori formazioni italiane che si dedicano al repertorio contemporaneo (in versione trio con Mirco Ghirardini, clarinetto; Andrea Cavuoto, violoncello; Leonardo Zunica, pianoforte). Icarus presenterà per la prima volta a Mantova un monumentale lavoro del compositore polacco Henryk Gòrecki (1933-2010), Recitativo e Arioso, brano che tra le sue larghe trame fa emergere una melodia beethoveniana. Insieme ad Arvo Pärt, altro autore presente nel programma, Gòrecki è tra i maggiori esponenti di quel minimalismo di ascendenza mistica che contraddistingue la musica di alcuni paesi dell’Est Europa e che ha ravvivato l’interesse del grande pubblico per la musica d’arte degli ultimi anni.

A concludere la tre-giorni musicale sarà un progetto dell’Accademia pianistica di Mantova e di tre giovani pianisti mantovani (Ilaria Brognara, Monica Tirelli, Marco Tariello), che si cimenteranno nell’esecuzione di alcune tra le più celebri sonate beethoveniane.