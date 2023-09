Basket Serie A2 femminile – San Giorgio in spolvero nel test col Cavezzo (72-52)

MANTOVA Buona prestazione del MantovAgricoltura che vince il test al PalaSguaitzer con Cavezzo per 75-52, grazie a una prova corale di alto livello. Partenza dai ritmi alti: le sangiorgine provano a spingere sull’acceleratore arrivando presto sul 12-6. Nel finale Petronio mette a segno 5 punti (parziale personale di 8 a 0 nel quarto) per il 22 a 17, mentre negli ultimi secondi le ospiti colgono alla sprovvista le virgiliane infilando due punti sul 22-19. Nei primi minuti del secondo quarto le atlete di coach Purrone faticano, poi ingranano la marcia giusta riuscendo a ribaltare il risultato e portandosi sull’11-5. In questo test trovano minuti in campo preziosi anche le giovani Buelloni, Ranzato e Diagne. Chiude la frazione la tripla, allo scadere, di Novati sul 19-8. Dopo la pausa Cavezzo prova a riempire di più il proprio pitturato difensivo mettendo MantovAgricoltura alle strette. Le mantovane sono brave a rimanere attaccate al treno emiliano. Fietta e Cremona ricuciono sul 12-14, a meno di 60’’ dalla fine del parziale. Nell’ultimo secondo è ancora la playmaker Fietta a chiudere sul 14-14. Ultimi dieci minuti con un personal break di Laura Cremona che infila un 2 su 2 dall’arco da 3 punti, portando le sue sul 6-0. Continua l’assalto da 3 delle sangiorgine. La partita prende la piega sperata e negli ultimi minuti c’è spazio in campo per tutte le giovani. Il quarto si conclude sul 20-11 per San Giorgio e il punteggio complessivo è 75-52. Prossimo impegno domani alle ore 19 contro la Rhodigium Rovigo al Palasport Sguaitzer. «Quello contro Cavezzo è stato un buon test – afferma coach Stefano Purrone – Stiamo cercando di oliare al meglio i meccanismi sia offensivi che difensivi sui quali stiamo lavorando da un mese e abbiamo dato spazio alle giovani. Domani dovremmo ospitare in amichevole Rovigo, sempre che non rinunci per problemi di organico. Stiamo comunque cercando un’alternativa». Replica il presidente Antonio Purrone: «La squadra si è mossa bene. In fase di preparazione si lavora per raggiungere una discreta condizione fisica. L’importante è essere pronti per il debutto in campionato con La Spezia».