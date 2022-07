Rugby Top 10 – Colpo Viadana: ecco l’apertura Madero

Viadana Ieri per il Rugby Viadana è stata la seconda giornata di test fisici, agli ordini del neo coach Bernardo Urdaneta. Primi riscontri positivi. Gli allenamenti veri e propri comunque per il team giallonero sono fissati per lunedì prossimo alle ore 17. Nel frattempo si registra la conferma di un’altra bandiera della compagine rivierasca, il tallonatore Antonio Denti, che può giocare nel ruolo di pilone destro o sinistro.

La società annuncia inoltre il sesto colpo in entrata per la nuova stagione: il mediano d’apertura Benjamin Madero, che giunge dall’Amatori Catania, dove in passato ha giocato il gm del Viadana Ulises Gamboa.

Il nuovo numero dieci dei gialloneri può vantare di aver vestito la maglia dei Pampas, dell’Argentina XV, Pumas, Sudamerica XV e URBA. Ha tanta esperienza, e va ad aggiungersi alla nutrita colonia dei nuovi argentini in riva al Po: Rojas Alvarez, Patricio Baronio, Romanini, Tejerizo e Facundo Molina.

«Benjamin Madero era un nostro obiettivo di mercato già da qualche anno – spiega il general manager Ulises Gamboa – Lo abbiamo preso perché può dare una mano fondamentale alla squadra, grazie alla sua esperienza e alle sue indubbie qualità. Il suo futuro poi sarà all’interno del club». Madero è stato già ospite allo Zaffanella nei giorni scorsi, come “Rugby Star” all’allenamento del Rugby Viadana Camp. Con i ragazzi ha lavorato sulla tecnica del calcio piazzato e del drop, essendo lui un grande specialista del gioco al piede. I tifosi gialloneri già non vedono l’ora di ammirarlo in azione allo stadio Zaffanella in campionato.