Basket serie A2 m – La Staff piega la resistenza di San Severo alla GP Arena e si porta 1-0 nella serie

Mantova Dopo un inizio nettamente favorevole agli Stings, gara-1 dei playout non ha deluso le aspettative di chi voleva un match combattuto e incerto fino all’ultimo. La prima sfida premia la Staff per 79-74 che si porta così in vantaggio 1-0 nella serie.

Valli non si discosta dallo starting five con cui aveva iniziato anche domenica nell’ultima del girone Salvezza presentando Iannuzzi, Ross, Veronesi, Criconia e Sherrill; mentre il rivale Pilot sceglie Daniel, Lupusor, Raivio, Petrushev e Sabatino. Forfait dell’ultimo minuto il play Bogliardi per un infortunio al ginocchio e che verosimilmente lo renderà indisponibile per tutta questa serie e la sua stagione si può quindi definire conclusa.

La partenza è di quelle tipiche di una partita di tale importanza, molto fisica e con il pallone pesante. Il punteggio rimane 0-0 fino al terzo minuto per poi iniziare a sbloccarsi e sicuramente la Staff si comporta meglio in attacco. Al 5’ punteggio 13-3. Iannuzzi e Criconia trascinano in attacco, ma è in difesa che la Staff dimostra un atteggiamento determinato andando a contestare praticamente qualunque tiro e lasciando solo 10 punti a San Severo. Al primo intervallo 20-10.

Al 15’ distanze leggermente assottigliate, 26-18, ma è un primo segnale di come San Severo sia più incisiva nel secondo quarto. Lupusor trascina offensivamente i pugliesi con canestri che danno fiducia ai suoi, e nel pitturato Daniel inizia ad avere impatto sulla partita. San Severo arriva fino al -5, di fatto quindi dimezzando lo svantaggio accumulato nei primi 10’. Inizio terzo quarto con San Severo che prova in tutti i modi a prendersi l’inerzia della partita, mettendo a segno due triple in 60’’, che diventano rapidamente 3/3. San Severo arriva fino a -1 prima che i rapporti di forza si ristabilizzino. Al 25’ Stings hanno un po’ di respiro con tre possessi di scarto: 50-42. È però una situazione estemporanea perché i gialloneri ricominciano a macinare punti. Raivio è micidiale dall’arco e porta la squadra al tanto agognato pareggio sul 54-54, prima di trovare anche il primo vantaggio da quello di inizio partita sul 54-56. Si gioca ora sul punto a punto e il terzo quarto va in archivio con il punteggio di 59-59 con un tiro alla sirena da due di, neanche a dirlo, il solito Raivio che nel terzo quarto ha messo a segno la bellezza di 14 punti. Nella prima metà dell’ultimo quarto alcuni fischi molto contestati dagli Stings indispettiscono giocatori e pubblico, la partita vive un’escalation di tensione ma nel punteggio l’equilibrio rimane. Al 35’ risultato 69-67. Una penetrazione di Cortese a 2’03’’ porta la Staff a un possesso pieno di vantaggio, 75-72, con cui si entra nell’ultimo minuto. Fabi a 40’’ sbaglia dall’angolo la tripla del pareggio, sul possesso successivo Iannuzzi da sotto appoggia per 2 punti facili che fanno esplodere la Grana Padano Arena per il 77-72. Tortù sbaglia la tripla che avrebbe riaperto i giochi, il rimbalzo Cortese, il fallo subito e i due conseguenti liberi messi a segno mettono in ghiaccio la prima, sofferta vittoria della serie. Alla sirena conclusiva è festa per 79-74. Oggi domenica di preparazione in vista di gara che andrà in scena domani sera, sempre alla Grana Padano Arena alle 20.30.

Leonardo Piva