Calcio Serie D – Monachello si tiene la casa a Mantova: i tifosi sognano

MANTOVA L’indiscrezione non rivela nulla di concreto. Però può far sognare i tifosi biancorossi. L’oggetto del sogno è Gaetano Monachello e l’indiscrezione è la seguente: l’attaccante siciliano avrebbe confermato l’appartamento mantovano. Da qui a immaginare un futuro nell’Acm ce ne corre… o forse no. Certo molto, se non tutto, dipenderà dalla categoria in cui giocherà il Mantova. Pensare a un Monachello in D è onestamente troppo. Ma in C le cose cambierebbero. In fin dei conti, Gaetano per primo ha una voglia matta di riscattare l’annata appena trascorsa. Il ritorno in campo con l’Albinoleffe, a 8 mesi dall’infortunio, potrebbe rappresentare il primo capitolo di un romanzo ancora da scrivere.