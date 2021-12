Tir contro auto sull’Ostigliese: due feriti, lunghe code e traffico in tilt

MANTOVA – Traffico in tilt e Ostigliese bloccata per un paio di ore a causa di incidente stradale. L’episodio è occorso ieri pomeriggio. Erano infatti le 14.30 quando, all’altezza dell’area di servizio Bertelli, un mezzo pesante che trasportava lastre di cemento, forse a causa di una mancata precedenza, è finito contro un’auto, marca Hyundai, condotta da un pensionato. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco – circa una fuori uscita di gasolio dal Tir, allarme poi rientrato subito – gli agenti della Polizia locale e il personale della Provincia. Nell’impatto entrambi i conducenti sono rimasti feriti per fortuna in modo non grave: l’anziano di 83 anni e il camionista 46enne (in questo caso per il carico che ha parzialmente sfondato la cabina). Dopo le prime cure in loco i due sono stati trasportati all’ospedale Carlo Poma in codice giallo. Durante le fasi di rimozione dei veicoli, effettuate dal soccorso stradale Ferrari, lunghe code si sono registrate in entrambi i sensi di marcia, con molti automobilisti costretti a percorre arterie alternative per entrare in citttà.