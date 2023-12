Mezza città al buio per un guasto a due cabine tra San Giorgio e via Trento

MANTOVA Mezza città al buio per un paio di guasti avvenuti in due cabine dell’elettricità: una a San Giorgio, che ha causato la disalimentazione di un trasformatore Alta e media tensione; e l’altra in via Trento, dove si è verificato un ulteriore guasto sulla rete di media tensione. “Grazie alla possibilità di manovrare sulla rete da remoto, tutti i clienti sono stati rialimentati dal centro operativo nel giro di un quarto d’ora” ha detto Enel. Resterebbero disalimentate circa un centinaio di utenze.

AGGIORNAMENTO 19:30

Il guasto alla cabina di via Trento ha richiesto un intervento più capillare per la sostituzione di un componente per cui il disagio della mancanza di elettricità dovrebbe perdurare ancora per qualche decina di minuti.

AGGIORNAMENTO 19:53

Enel assicura che il guasto è stato riparato e l’alimentazione già fornita a tutti.