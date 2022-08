Calcio serie C – Mantova dal campo: Paudice e Yeboah tornano in gruppo

Mantova Quella di ieri è stata un’altra giornata di lavoro molto intensa in casa Mantova. Sedute al mattino e al pomeriggio, con parte atletica e tanto pallone come sempre. Allenamenti molto intensi quelli di Corrent: sanno soddisfare la curiosità dei tanti tifosi che in questi giorni stanno seguendo la preparazione a Mantovanello.

Nella giornata di ieri sono tornati a lavorare in gruppo Paudice e Yeboah ed è presumibile che i due possano essere a disposizione per la gara di domani pomeriggio a Vicenza. Hanno lavorato ancora a parte Ghilardi e De Francesco che stanno recuperando dalla pubalgia il primo e da una distorsione alla caviglia il secondo. Loro due sicuramente saranno out, così come Darrel che ieri ha fatto terapie per poi guardare i compagni dalla panchina. Per quanto riguarda l’11 che scenderà in campo domani contro il Lane Rossi, Chiorra partirà tra i pali. Difesa a quattro con Pedrini e Ceresoli sulle corsie esterne. La coppia centrale in difesa dovrebbe essere composta dal duo Iotti-Panizzi. Il secondo andrebbe a sostituire Matteucci che anche ieri è rimasto ai box a causa di una contrattura. In mezzo al campo Gerbaudo, Messori e Pierobon, mentre in attacco giocherà il tridente Guccione, Monachello, Procaccio. Per l’ex Triestina seconda partita consecutiva da esterno sinistro. Una soluzione momentanea, in attesa che arrivi qualcosa dal mercato. Questo potrebbe essere lo schieramento che cercherà d’impensierire il Lane Rossi.

Oggi la squadra virgiliana sosterrà la classica rifinitura con una seduta pomeridiana sempre a Mantovanello.