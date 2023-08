Asola, il 16 agosto si celebra la tradizionale e antica ‘Festa Sacra di San Rocco’ nel giardino della Biblioteca comunale

ASOLA La cittadina del Chiese celebra domani la tradizionale e antica “Festa Sacra di San Rocco”, organizzata dalla storica Associazione San Rocco guidata dal presidente Paolo Balestreri nel giardino della Biblioteca comunale, in prossimità della santella edificata in onore del pellegrino e taumaturgo francese nato a Montpellier nel 1295 e morto a Voghera il 16 agosto 1327. Nella giornata dedicata alla commemorazione di San Rocco, al mattino alle 9 è in programma presso la Casa di Riposo la celebrazione di una speciale santa messa solenne dedicata agli anziani ospiti, con al termine, la consueta distribuzione del Santino commemorativo e protettivo ai presenti che ogni anno il giorno dedicato al Santo si presentano puntuali alla celebrazione religiosa. Alle 18 presso il cortile della Biblioteca Torresano è in programma la celebrazione di un’altra messa in prossimità della santella dedicata a San Rocco e alla sera, poi, alle ore 21 si terrà sempre nel giardino della Biblioteca comunale di via Fulvio Ziacchi 4 la recita del Santo Rosario in onore del Santo.

Paolo Zordan