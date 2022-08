Ciclismo Juniores – Castel d’Ario incorona il colombiano Becerra

Castel d’Ario Il Gp Dmt Alè, gara riservata agli Juniores che si è svolta ieri pomeriggio a Castel d’Ario, ha incoronato il colombiano Jhonatan Guatibonza Becerra. Il portacolori della nazionale sudamericana, con un guizzo da vero campione ai 200 metri, ha conquistato il successo, il primo personale e della sua squadra in Italia, e ha così scritto il proprio nome sull’albo d’oro di una manifestazione, quella organizzata dal pedale Casteldariese, che è ormai una classica del panorama internazionale. Per i colori mantovani, da sottolineare l’11esimo posto ottenuto da Angelo Monister del Team Giorgi, un piazzamento positivo che conferma le ottime doti dell’atleta di Malavicina.

Perfetta sotto tutti gli aspetti la macchina organizzativa predisposta dal team del presidente Fausto Mirandola, che ha potuto contare sul patrocinio del Comune e del Comitato provinciale Fci, presente all’evento con il presidente Fausto Armanini, il suo vice Lido Baracca e il consigliere Luca Penitenti. Con loro, a rappresentare il mondo delle due ruote mantovano, c’erano anche Adriano Roverselli, componente della commissione nazionale Fci per le Benemerenze, e Corrado Lodi, membro della commissione nazionale Fci di Vigilanza.

Tornando alla corsa, sulla linea di partenza si sono presentati 159 atleti in rappresentanza di una trentina di squadre tra le più forti del panorama ciclistico italiano, oltre agli atleti delle nazionali colombiana e ucraina. Sul circuito lungo 13.400 metri, percorso 7 volte, si sono registrati numerosi tentativi di fuga che il gruppo ha sempre ben controllato. E una volta entrati nel circuito finale breve di 4.200 metri, il gruppo ha serrato ulteriormente i ranghi e nessuno più è riuscito a prendere il largo. L’andatura è aumentata sensibilmente e sul rettilineo conclusivo è andato in scena lo spettacolo della volata, con i treni delle varie squadre impegnati a lanciare i rispettivi sprinter tra gli applausi degli sportivi presenti. Ai 200 metri dalla testa del gruppo è spuntato il forte atleta colombiano, Jhonatan Becerra, che ha tagliato per primo il traguardo mettendosi alle spalle Mattia Negrente dell’Assali Stefen, giunto secondo, e Andrea Cocca dell’Aspiratori Otelli, che ha completato il podio.

Paolo Biondo