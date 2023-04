Presentato a Palazzo Soardi il libro “Per Gianni Brera – l’Arcimatto”

MANTOVA E’ stato numeroso il pubblico che, venerdì, nella Sala degli Stemmi di Palazzo Soardi, ha partecipato per seguire la presentazione del libro “Per Gianni Brera – l’Arcimatto” curato da Adalberto Scemma e Alberto Brambilla (per la collana “La coda del drago”). Pubblicato a 30 anni dalla scomparsa del giornalista e scrittore italiano, il volume presenta in gran parte contenuti inediti “alcuni dei quali di evidente rilievo filologico – come recita la descrizione del libro –, ma vi figura anche un’ampia sezione dedicata a testi che appartengono alla parte ufficiale della storiografia breriana e che conservano tuttavia una patina di attualità non intaccata dal tempo”.

L’incontro nella Sala degli Stemmi è stato aperto dall’introduzione del presidente del consiglio comunale di Mantova Massimo Allegretti che, oltre a ricordare la figura del grande giornalista e scrittore italiano, ha sottolineato la volontà dell’Amministrazione nel voler dar spazio e presentare quei volumi che hanno a che fare anche con la città e il territorio.

Poi il curatore del libro Scemma, docente di Giornalismo e Letteratura sportiva all’Università di Verona, ha dialogato con il direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi e con Fabrizio Gazzani docente universitario presso la UniMiB

“Con questo libro abbiamo voluto ‘fare uscire’ Gianni Brera da una sorta di oblio – ha detto Scemma –. E’ stato un giornalista rivoluzionario che, attraverso i suoi articoli, riusciva quotidianamente a coinvolgere e a ‘trascinarsi dietro’ circa 30mila lettori”. Durante il dibattito sono stati ricordati testi, articoli, aneddoti particolari e divertenti oltre alla figura “mitica” del personaggio. Facendo così riemergere dagli archivi della memoria “le magie di una scrittura unica ed inimitabile”.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, anche l’ex calciatore ed allenatore Roberto Boninsegna, l’ex sindaco di Mantova Gianfranco Burchiellaro e il delegato provinciale del Coni Giuseppe Faugiana.

Il libro “Per Gianni Brera l’Arcimatto – Studi, documenti, omaggi e memorie a 30 anni dalla scomparsa” (Edizioni Zerotre) è uscito nel novembre scorso e racchiude nelle sue circa 320 pagine anche vari interventi, contributi e testimonianze.