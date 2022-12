Basket serie A2 m – Staff, Coach Valli: “Match troppo fisico. Siamo giù, dobbiamo reagire”

Chiusi (Si) Niente da fare per gli Stings. Quattro giorni dopo il beffardo ko interno con San Severo, i biancorossi ingoiano un altro boccone amaro in quel di Chiusi. Giorgio Valli storce il naso e, nella sua analisi post-partita, fa un’osservazione che esula dalla prestazione dei suoi: «Ci sono stati troppi contatti fisici da entrambe le parti – dice – , spesso oltre il limite del fallo. Vedere una pallacanestro di questo tipo non è bello per lo spettacolo e credo che le basse percentuali di Chiusi e Mantova siano dovute proprio a questo aspetto. Vorrei che venisse privilegiato l’aspetto tecnico, sia da una parte che dall’altra».

Poi il coach dei virgiliani entra nel merito della prestazione dei suoi: «Abbiamo dei lunghi molto giovani, ci manca un riferimento dentro l’area e questo ci ha portato a costruire spesso dei tiri molto affrettati. Non possiamo giocare così, dobbiamo fidarci dei nostri ragazzi e continuare a farli crescere, possibilmente in un contesto diverso rispetto a quello dei continui contatti al limite». Inutile nascondere la delusione: «Siamo molto giù di morale – ammette Valli – , eravamo ad un passo dal ritorno alla vittoria. È un momento difficile della stagione, dobbiamo stringere i denti, resettare la mente e andare avanti. Mercoledì c’è un’altra partita durissima».

Anche Riccardo Cortese mastica amaro: «Non siamo riusciti ad indirizzare la partita sui nostri binari – afferma – . Abbiamo espresso il nostro basket solo in alcuni momenti, ma non è bastato. È stata una gara molto combattuta soprattutto in difesa, gli arbitri hanno lasciato correre tanto su diversi contatti. La sfida è stata decisa dai dettagli, Chiusi è stata più lucida nel finale».

Insomma, una gara da archiviare in fretta. Per fortuna il calendario offre subito alla Staff l’opportunità di riscattarsi, mercoledì a Ravenna. In certi casi, il ritorno immediato in campo può essere la medicina migliore.