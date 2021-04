Basket serie A2 m – Staff, con Orzinuovi è il momento della verità

MANTOVA E’ il giorno della verità. O quantomeno una porzione significativa di essa, perché al termine della sfida odierna contro Orzinuovi, recupero della 20ª giornata in programma alla Grana Padano Arena (ore 18), sapremo il destino che attende la Staff: in caso di vittoria si spalanca la porta del “girone azzurro”, che equivale a salvezza matematica e fase a orologio che potrebbe culminare con il traguardo dei play off. In caso di sconfitta, gli Stings finiranno nel “blu” e dovranno ancora soffrire per garantirsi la permanenza in A2 senza passare dai play out.

I biancorossi, prima della sosta di Pasqua, avevano centrato il successo contro l’Assigeco. Mercoledì sono poi arrivate le sconfitte di Monferrato e Orzinuovi a consegnare il match ball nelle mani dei virgiliani. «Abbiamo la possibilità di avere in mano il nostro destino di questa stagione – afferma coach Di Carlo – vincere significa buttarci alle spalle tutto il capitolo inerente alla salvezza e ci proietterebbe verso una dimensione che abbiamo sempre desiderato, ma che non si è mai concretizzata. Sono convinto che le esperienze che abbiamo già vissuto attraverso altre sconfitte e altre battute d’arresto dentro di noi ci abbiano segnato molto e, per tutte queste ragioni, saremo pronti per battagliare contro un’avversaria che sicuramente ci darà filo da torcere. Invece di subire le caratteristiche degli avversari, dovremo essere capaci noi di imporre le nostre».

Davanti al bivio decisivo non può che suonare la carica capitan Ghersetti: «Non sarà una partita facile, ma dobbiamo pensare solamente a vincere, è importantissima per noi. In quest’ultimo mese si sta respirando un’aria di unità, tranquillità e sacrificio, e tutto questo dobbiamo portarlo con noi in campo. Non ci devono essere pensieri o scuse, dobbiamo solo pensare alla vittoria e a come ci siamo allenati, ovvero veramente molto bene. Dobbiamo giocare con tutte le nostre potenzialità e certezze. Partiremo dalla difesa perché Orzinuovi ha molti punti nelle mani. Anche noi siamo una squadra che può dare tanto in attacco, però ci stiamo preparando sulla difesa come fondamentale».

Gli Stings sono al completo, Orzinuovi senza l’assente di lungo corso Martini. La gara sarà visibile in diretta e on demand in abbonamento su LNP Pass.

Leonardo Piva