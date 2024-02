Revere: sfondano la porta e rubano la gettoniera, raid in tabaccheria

REVERE Hanno spezzato il lucchetto della saracinesca con un flessibile, frantumato la porta in vetro con un calcio e dopo essere entrati ed aver agganciato ad un un cavo di ferro collegato all’auto, la macchinetta cambiamonete, sono fuggiti con il bottino, dileguandosi in poco tempo. È quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì intorno all’1.30 alla tabaccheria La Pesa di via Mirandolese a Revere: almeno tre, stando alle immagini riprese dalle telecamere presenti sia all’interno, sia all’esterno della struttura, sono i malviventi, tutti a volto coperto, coinvolti nell’agguato. «Hanno in un primo momento tagliato il lucchetto della saracinesca con un flessibile, frantumando successivamente la porta in vetro con il movimento di un calcio. È in quel momento che l’allarme è suonato e noi, io e i miei soci, ci siamo precipitati sul posto, per capire cosa fosse successo, ma al nostro arrivo i malviventi si erano già dileguati – Con queste parole uno dei proprietari della tabaccheria di Revere, racconta la ricostruzione del grave furto subito la scorsa notte – Sono entrati e dopo aver agganciato con dei cavi in ferro alla loro auto, la macchinetta cambiamonte che solitamente i clienti utilizzano per giocare alle slot, hanno fatto retromarcia rimuovendo dal muro la macchinetta contente circa mille – 2mila euro, portandosela via con sé. Come si vede dalle telecamere – continua il titolare – i malviventi erano almeno in tre e a volto coperto. Sapevano a quale obiettivo puntare e conoscevano bene la disposizione degli spazi». Sul posto, una volta scattato l’allarme sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, unitamente ai proprietari dell’attività, ma come già detto il gruppo di criminali si era già allontanato. Il fatto ha lasciato costernato tutto il paese poiché la tabaccheria si trova lungo una strada trafficata e abbastanza illuminata. Al vaglio dei Carabinieri le immagini delle telecamere presenti all’interno e nei pressi della struttura. Proseguono quindi le indagini per risalire agli autori del furto.